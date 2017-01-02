Trump: "Başkalarının Bilmediklerini Biliyorum"

ABD'nin 20 Ocak'ta görevi devralacak olan seçilmiş başkanı Trump'tan ilginç bir açıklama geldi.

TRUMP'TAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

ABD'nin 20 Ocak'ta görevi devralacak olan seçilmiş başkanı Donald Trump, Rusya'nın, siber saldırı ile başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin 'başkalarının bilmediği şeyler bildiğini' söyledi.

Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde, gazetecilerin Rusya'ya yönelik siber saldırı suçlamalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Bilgisayar korsanlığı hakkında çok şey biliyorum. Bu, kanıtlaması zor olan bir şey. O nedenle (bunu yapan) başkası olabilir. Bilmememiz haksızlık olur. Başkalarının bilmediği şeyler biliyorum. Bu yüzden durumdan tam emin olamayız."

Trump, siber saldırı iddialarına ilişkin bildiğini söylediği şeyleri hemen açıklayamayacağını ancak bunların salı ya da çarşamba günü duyurulacağını ifade etti.

Trump'ın bu açıklamaları, ABD yönetiminin, Rusya'nın,siber saldırı yoluyla 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları üzerine 35 Rus diplomatı sınır dışı ettiği bir döneme denk geldi.