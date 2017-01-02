SGK'dan Vatandaşlara Müjde! Süre Uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK), yapılandırmaların ikinci taksit ödemelerini 2 Ocak'tan 9 Ocak'a kadar uzattı.

ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeniden yapılandırmada ikinci taksit ödemeleri için süreyi 2 Ocak'tan 9 Ocak'a kadar ertelediğini açıkladı.

Kurum, bugün sona eren ödeme süresinin, teknik sebeplerden dolayı uzatıldığını belirtti.

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin ödemeler 02/01/2017 Pazartesi günü (bugün), mesai bitimiyle son buldu.

Ancak Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.

Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek için son ödeme günü 02/01/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır".denildi.