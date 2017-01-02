Enerji Bakanlığı'ndan 'Elektirik Kesintisi' Açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Marmara bölgesinde devam eden elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'u besleyen ve son günlerde arızaların meydana geldiği yedi hattan ikisinde sorunun giderildiği belirtildi.

Çalışmalar sonucunda tüm organize sanayi bölgelerine saat 19.05 itibarıyla elektrik verildiği ifade edilen açıklamada, Trakya Bölgesindeki demir-çelik fabrikalarının da beslendiği kaydedildi.

Anadolu'dan gelerek İstanbul'u besleyen yedi ana iletim hattında olumsuz hava şartları sebebiyle perşembe gününden bu yana arızalar yaşanmış ve bölgede elektrik kesintileri meydana gelmişti.