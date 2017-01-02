Reina Saldırısı Hakkında Flaş Gelişme!

Reina'da gerçekleştirilen kanlı terör saldırısıyla ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.



Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.



Saldırıdan sonra teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 12 kişinin ifade işlemlerinin devam edildiği öğrenildi.





Terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.