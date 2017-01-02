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O İsim Hakkında Flaş Karar! 'Sınırdışı Ediliyor'

O İsim Hakkında Flaş Karar! 'Sınırdışı Ediliyor'
2 Ocak 2017 Pazartesi 18:30:05

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Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarıyla Türkiye'ye hakaret eden Barbaros Şansal KKTC'den sınır dışı ediliyor.

Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarıyla Türkiye'ye hakaret eden Barbaros Şansal KKTC'den sınır dışı ediliyor.

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

KKTC İçişleri Bakanlığı, Barbaros Şansal'ın yakalanarak sınır dışı edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

KKTC İçişleri Bakanlığı, Şansal'ın sosyal medyadaki hakaretlerinin büyük tepki toplamasının ardından harekete geçti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal'ın KKTC'de gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Şansal'ın sınır dışı edilme işlemi, elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelenirken, ünlü modacının bu hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

KKTC kararı sınırdışı barbaros şansal
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