O Hakem İçin Karar Verildi!

TFF, sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşım yapan hakem Süleyman Belli'yi Disiplin Kurulu'na sevk etti.

SKANDAL PAYLAŞIMA CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımlarda bulunan Kütahya bölgesi il hakemlerinden Süleyman Belli'yi Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Hukuk Müşavirliği'nce 02.01.2017 tarihinde Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

Hakem Süleyman Belli'nin "sosyal paylaşım sitesinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması" sebebiyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a. maddesi gereğince 02.01.2017 tarihinden itibaren AFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.