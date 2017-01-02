Papen Mustafa imzayı attı!

Galatasaray alt yapısından yetişen 1992*1993 sezonunda Galatasaray'ın Alman çalıştırıcısı Karl Heinz Feldkamp tarafından A takıma yükseltilen Mustafa Kocabey Çanakkale amatör lig takımlarından Ayvacık Belediye Spor forması giyecek.

Sarı kırmızılı renklerden kopamadığını o yüzden sarı kırmızı renklere sahip Ayvacık Belediye Spor'la anlaştığını söyleyen 42 yaşında oyuncunun anlaşması sezon sonuna kadar sürecek.

Ayvacık Belediye binasında atılan imzaların ardından konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin; "Papen Mustafa"nın geçmişteki futbol yaşamı ve başarısının ortada olduğunu ifade eden Şahin, "Türk futboluna emek vermiş bir arkadaşımızı, Ayvacık’ta sporseverlere izletecek olmaktan dolayı da gururluyuz." şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Yüksel Çalışkan ise "Mustafa Kocabey’den öğreneceğimiz çok şey var. Takımımızda bir ağabey olacak. Onun önderliğinde Ayvacık Belediyespor’u eski başarılı günlerine kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu.