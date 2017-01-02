O iller için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji, Antalya ve Muğla'nın bazı ilçelerinde beklenen sağanak ve kar yağışına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, akşam saatleri itibariyle Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sağanak, İbradı ilçesinde kar, yarın öğleden sonra da Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçelerinde sağanak yağış olacak.

Bölgede gece sıcaklıkların 2-5 derece düşmesi, gündüz ise 2-4 derece yükselmesi öngörülüyor. Rüzgar yarın hafif, zaman zaman da orta kuvvette esecek.

Sahil kesimlerinde yer yer hafif, iç kesimlerde orta, yer yer de kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana gelecek.

Denizde dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metreyi bulacak.