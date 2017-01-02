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Kanlı cezaevi isyanı: 50 ölü!

Kanlı cezaevi isyanı: 50 ölü!
2 Ocak 2017 Pazartesi 16:40:43

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Cezaevinde çıkan bir çatışmadan sonra 50 kişinin öldüğü ifade edildi.

Brezilya'da bir cezaevinde isyan çıktı ve çatışma sonucunda en az 50 kişinin öldüğü ifade edildi.

Globo TV'de yer alan habere göre, Brezilya'da Amazon ormanları içerisinde yer alan Manaus şehrinde , cezaevinde Pazar günü gece saatlerinde şiddetli isyan çıktı. İsyan sonrası çatışmalar başladı ve çatışmalar sonucu ilk belirlemelere göre en az 50 kişi yaşamını yitirdi . Diğer yandan, yaralıların olduğu belirtildi ve ölü sayısının çoğalmasından tedirginlik duyuluyor.

Yaşanan çatışmanın sebebi olarak ise, 2 uyuşturucu çetesinin tartışması olarak gösteriliyor.

 

 

 

 

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