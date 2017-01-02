Kanlı cezaevi isyanı: 50 ölü!

Brezilya'da bir cezaevinde isyan çıktı ve çatışma sonucunda en az 50 kişinin öldüğü ifade edildi.

Globo TV'de yer alan habere göre, Brezilya'da Amazon ormanları içerisinde yer alan Manaus şehrinde , cezaevinde Pazar günü gece saatlerinde şiddetli isyan çıktı. İsyan sonrası çatışmalar başladı ve çatışmalar sonucu ilk belirlemelere göre en az 50 kişi yaşamını yitirdi . Diğer yandan, yaralıların olduğu belirtildi ve ölü sayısının çoğalmasından tedirginlik duyuluyor.

Yaşanan çatışmanın sebebi olarak ise, 2 uyuşturucu çetesinin tartışması olarak gösteriliyor.