 Yukarı Çık

Askeri araç devrildi!

Askeri araç devrildi!
2 Ocak 2017 Pazartesi 16:17:00

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Kilis'te askeri araç devrilirken iki Mehmetçik yaralandı.

Kilis' bir askeri araç devrildi. Kazada yaralanan iki asker ambulansla Kilis devlet hastanesine kaldırıldı.

Kilis'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan askeri araçta yaralanan iki asker Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kaza öğleden sonra Elbeyli'de meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığına ait olan askeri araç sürücüsünün viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaymetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü ve araçta bulunan bir asker yaralandı. Hayati tehlikesi olmayan askerler ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılmalarının ardından araç yuvarlandığı şarampolden vinç yardımıyla çıkarıldı.

kaza Kilis askeri araç
Haber Sitesi
Kategoriler