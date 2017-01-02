Kilis' bir askeri araç devrildi. Kazada yaralanan iki asker ambulansla Kilis devlet hastanesine kaldırıldı.

Kilis'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan askeri araçta yaralanan iki asker Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kaza öğleden sonra Elbeyli'de meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığına ait olan askeri araç sürücüsünün viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaymetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü ve araçta bulunan bir asker yaralandı. Hayati tehlikesi olmayan askerler ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılmalarının ardından araç yuvarlandığı şarampolden vinç yardımıyla çıkarıldı.