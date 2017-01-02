Yalova ve Bursa'da kırmızı alarm! Reina saldırganı...

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne kanlı saldırıyı gerçekleştiren teröriste çok benzeyen birinin, Yalova'da deniz otobüsünden inip otostop yaparak başka bir otomobile bindiği ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında tüm polis ekipleri harekte geçti ve anons yapılarak ihbar edilen araç aranmaya başlandı.

Ortaköy'de 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin yaralanmasına sebep olan teröristin yakalanması amacıyla Yalova'da ve Bursa'da güvenlik tedbirleri artırıldı. Katil teröristin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan gelen ihbarlar çoğalmaya başladı.

Yalova'da, bugün öğle saatlerinde Reina katiline benzeyen bir şahısın İstanbul'dan deniz otobüsünden yaya bir halde inip otostop yaparak Bursa plakalı bir otomobile bindiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Telsizden anonslar yapıldı ve plakası bildirilen aracın görüldüğü an durdurularak inceleme yapılması istendi.

Jandarma ve polis ekipleri Reina katiline benzetilen şüpheli şahısın bindiği ihbar edilen otomobilin bulunması amacıyla geniş çaplı arama başlattı.