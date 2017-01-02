Reina teröristinin net fotoğrafı ortaya çıktı!

Beşiktaş Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını devam ettirirken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin en net göründüğü bir fotoğraf belirlendi.

Güvenlik kamerasından elde edilen fotoğrafta, teröristin eşkali ve yüz hatları belirgin olarak görülebiliyor.

Bu sırada, silahlı saldırganın yakalanması amacıyla polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.