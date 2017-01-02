Yeni kimlik alacaklar dikkat! Çöktü!

Vatandaşlar online randevu sistemi aracılığıyla Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra bekleme sorunu olmadan kimlik kartı başvurusu yapabiliyorken, işlem için gerekli bütün detayları “https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/” adresinde öğrenebilecek.

Kimliklerin ücretleri ile alakalı bilgi verilen açıklamada, “Kanuni bildirim süresi dışında doğum sebebiyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme sebebiyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp sebebiyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir ” ifadesi yer aldı.

Fakat, sitede, sabahın erken saatlerinde başlayan sıkıntının gün ortasında da devam ettiği öğrenildi.

Şimdiye kadar kullandığımız nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının kullanım ömrü ise 10 yıllık. Çipli kimlik için vatandaşların parmak izi alınıyor.

YENİ KİMLİK İÇİN NE GEREKİYOR?

Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin bulunması yeterli olacak.

Çipli kimlik kartlarının yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, kartlarla uyumlu uygulamalar ve cihazlar geliştirmek isteyen 50'nin üzerinde işletme, Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumuna başvurarak personeline eğitim aldırdı. Bazı kurumlar da çipli kimliklerle hizmet verebilecek altyapıları kullanmaya başladı.Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle siteye ulaşamıyor ve tepkilerini sosyal meydadan dile getiriyor.