Acun Tarkan'ı ikiye katladı!

Yılbaşı gecesi reyting sıralamasında rakiplerine fark atmak isteyen Star Tv Megastar Tarkan'la 600 bin TL'ye anlaştığı duyurmuştu.

Star reyting rekorları kırmak adına yılbaşında Tarkan'la 600 bin TL'ye anlaştığını açıklamasının ardından izleyicileri kanal başına kitlemesi bekleniyordu. ancak Acun medya'nın Acun'un arkadaşlarıyla yaptığı O ses Türkiye programı en çok izlenen program oldu. Starın hüsranı bununla da sınırlı kalmadı.Tarkan Oses türkiye'nin yarısı kadar anca izlenirken Kanal 7'nin bile gerisinde kaldı.