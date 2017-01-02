Almanya'da PKK'nın reklamı yapıldı!

PKK'nın Avrupa'daki Kandil'i durumuna gelen Almanya yine şaşırtmayan bir davranış sergiledi.

ARD kanalında yayınlanan bir bilgi yarışması programında sorular soru büyük tepkilere sebep oldu. Yarışmada, yarışmacılara "Abdullah Öcalan'ın neyin ortak kurucusu " olduğu sorusu soruldu.

Almanya'da PKK'nın PR'ının yapılması birçok kesim tarafından tepkilerle karşılandı. Bu durum sosyal medyada da kısa sürede büyük tepkilere sebebiyet verdi.