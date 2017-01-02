Hastanede tecavüz şoku!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde kanları donduran bir olay yaşandı.

Aydın'da alkollü olduğu belirtilen ve gece yarısı görevli gibi hastaneye giriş yapan bir kişi çocuk servisine çıktı. Hasta çocuğuna refakat etmek için hastanede bulunan ve çocuğu ile beraber uyuyan annenin üstünü açtıktan sonra göğsünü emmeye başladı. neye uğradığını şaşıran genç kadın o an yaşadığı korkunun etkisiyle çığlık atmaya başladı. genç kadının çığlık atmasıyla birlikte tecavüz zanlısı odadan hızla çıkarak kattaki holde hava alıyormuş gibi rahat davrandı.genç kadının çığlıklarını duyan hastane güvenliği ve polis memurları soluğu çocuk servisinin olduğu katta aldı.

KENDİNDEN EMİN

Soğukkanlı tavırlarıyla göze çarpan sapık suçlamaları reddederken kendin oldukça emin konuştu.Sigara içmek için dışarı çıkmak istediğini söyleyen sapığın başından polis memurları biran olsun ayrılmadı.

GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Kendin emin konuşup tüm suçlamaları reddeden sapık, kamera görüntüleri ortaya çıkınca daha fazla inkar edemedi.Olay yerine gelen ahlak polisi güvenlik kameralarını izledikten sonra zanlıyı kelepçeleyerek karakola götürdü. olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.