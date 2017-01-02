Zehra Çilingiroğlu'nun büyük hasreti!

Londra'da İngilizce iç mimarlık bölümünde eğitim gören Zehra Çilingiroğlu, İngiltere'ye yerleşmeyi düşünmediğini belirterek Türkiye'yi çok özlediği itirafında bulundu.

Hülya Avşar 2017 yılına Hotel Pullman Istanbul Airport and Convention Center'da verdiği konserle girdi. Avşar'ın yeni yıl konserine kız kardeşi Helin Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu da katıldı.

Londra University of Westminster ve King's College'da İngilizce iç mimarlık bölümünde eğitim gören Zehra Çilingiroğlu, ''Londra'ya alıştım. Okulumu da sevdim. Ama oraya yerleşmeyi düşünmüyorum. Sonuçta memleketim gibisi yok. Çok özlüyorum Türkiye'yi'' şeklinde konuştu.