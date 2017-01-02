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Ortaköy saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

Ortaköy saldırısıyla ilgili flaş gelişme!
2 Ocak 2017 Pazartesi 12:59:58

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İstanbul'da Ortaköy Reina'da gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Hain terör saldırısıyla ilgili kritik gelişme yaşanıyor.

İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübünde gerçekleştirilen, 39 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırıyla alakalı sürdürülen operasyonlarda 8 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yılbaşı gecesi meydana gelen kanlı terör saldırısıyla alakalı olabileceğini değerlendirdiği 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar birazdan...

 

 

 

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