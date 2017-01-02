Ortaköy saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

Hain terör saldırısıyla ilgili kritik gelişme yaşanıyor.

İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübünde gerçekleştirilen, 39 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırıyla alakalı sürdürülen operasyonlarda 8 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yılbaşı gecesi meydana gelen kanlı terör saldırısıyla alakalı olabileceğini değerlendirdiği 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar birazdan...