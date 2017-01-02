Havalimanı yakınında patlama!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da uluslararası havalimanı yakınındaki bir güvenlik bölgesinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilisi Muhammed Hüseyin, açıklamada bulunarak, Mogadişu uluslararası havalimanı yakınlarında yer alan güvenlik noktasında arama esnasında bir aracın patladığını ifade etti.

Afrika Birliği Barışı Koruma Misyonuna yakın bir bölgede yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Hüseyin, patlamanın çevredeki çok sayıda binada hasara neden olduğunu dile getirdi.

Bu sırada bölgede ikinci bir patlamanın yanı sıra çatışma seslerinin de duyulduğu belirtildi.