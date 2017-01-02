Mısır'dan Gazze'ye şok hamle!

Mısır ordusu sözcüsü Albay Tamir er-Rufai Facebook hesabından yaptığı bilgilendirmede, sınır muhafız birliklerinin ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kuzey Sina vilayeti hududunda 12 yeni tüneli yıktığını aktardı.

Rufai bilgilendirmesinde, 18-28 Aralık tarihleri arasında yasa dışı göç faaliyetlerine ilişkin operasyonlarda Mısır'ın Libya sınırındaki Es-Sellum bölgesinde farklı uyruklardan 74 kişinin, ülkenin güneydoğusunda bulunan Şelatin bölgesinde de 26 Suriyelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Mısır'ın daha önceki eylemleri

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin "can damarı" olarak benimsediği tünellerin büyük bölümünü yıkmıştı. Son olarak Mısır, Gazze sınırına büyük su boruları döşeyip tünellere deniz suyu pompalamaya başlamıştı.