İstanbul'da ki gece kulübü saldırısından sonra bir destek mesajı yayınlayan İndependent gazetesi ''Teröre karşı Türkiye'ye tatile gidin'' şeklinde ifadelere yer verdi.

İngiliz İndependent gazetesi yazarı Simon Calder yazdığı yazısında Türkiye'ye en büyük desteğin teröre karşı Türkiye'ye tatile gidilmesiyle verilebileceğini yazdı. Calder yazısında; "Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. çünkü şiddete verilebilecek en güzel cevap, davranışlarınızı değiştirmeyerek, ne derece etkisiz olduğunu göstermektir. Türkiye’de tatilde tehlike riski oldukça düşük. trafik kazaları, bir terör saldırısına kıyasla daha büyük tehlike teşkil ediyor.'' diyerek yazısına şu şekilde devam etti; “İstanbul muazzam bir metropol. Dinler ve ırklar yüzyıllardır ipek yolunun üzerindeki bu şehirde bütünleşmiş durumda. istanbul saldırıya açık sarsılmış bir kent gibi duruyor. Çok sayıda turist istanbul'a gitmek istemiyor. Türkiye’ye seyahatin hem turist hem de ziyaret edilen ülke için ödüllendirici bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bu geniş ülke, zengin mirası, şahane mutfağı ve harika plajları ile insanlara kucak açıyor. "