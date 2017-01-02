İçki içmeyen Ceceli zemzem suyu içti!

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli Kıbrıs'ta sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu. Alkol kullanmayan ünlü sanatçı için sahneye bir bardak zemzem suyu koyuldu.

Yılbaşı gecesinde saatler tam 00.00'ı gösterdiği anda zemzem suyundan içen Ceceli, gündem oldu.

BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Mustafa Ceceli'nin Kıbrıs konseri kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Ceceli'nin yaptığı davranış, özellikle hayranları tarafından büyük övgü aldı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDALARDI!

Van'da saldırı hazırlığında bulunan PKK'lı terörist, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, güvenlik güçleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde düzenlenebilecek terör eylemlerinin engellenmesi için terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Muradiye ilçesinde saldırı hazırlığında bulunan örgüt üyesinin operasyonla yakalandığı belirtilen bilgilendirmede, "Örgüt mensubunun ikametinde yapılan aramada, 2 AK 47 uzun namlulu silah, 3 şarjör, 2 el bombası, çok sayıda mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğinin de vurgulandığı bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."