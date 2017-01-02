Tacizci öğretmenin cezası açıklandı!

Erzurum'da on kız ve bir erkek öğrencisine cinsel ismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı Erzurum 2'nci ceza mahkemesi tarafından 297 yı hapse mahkum edilen 52 yaşındaki A.K hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Kararda sınığın öğrencilerin masumiyetini ve sevgi duygusunu kullandığı gerekçesiyle üst sınırdan ceza verildiğ ve bu cezada iyi hal indirimine gidilmediği belirtildi.

Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki İMKB İnönü İlkokulu'nda okuyan 5 kız öğrenci 6 Nisan 2016 günü rehber öğretmenlerinin yanına giderek kendilerini dört sene boyunca okutan öğretmenlerinin yaptıklarını bir bir anlattırken, beşinci sınıfa geçmelerine rağmen hala teneffüs aralarında yanlarına gelerek boyun ve dudaklarından öptüğü veya eteklerini kaldırmak sureiyle popolarına dokunduğunu anlatan öğrecilerin söylediklerine üzerine rehber öğretmeni durumu hemen Yakutiye kaymakamlığına bildirdi. Aynı gün içinde açığa alınan A.K hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve çıkarıldığı 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı ve hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İFTİRA DEDİ

Öğrencilerinin kendisine iftira attığını belirten A.K savunmasını şu sözlerle yaptı; "Bu çocuklar menfur Karaman olaylarından etkilenerek benim hakkımda 'cehennem olsun gitsin, şundan kurtulalım' diye iftira atmışlardır. Çocuklara kurgu yapmayı, hayal gücünü geliştirici çalışmaları ben öğrettim. Benim de çocuğum var. Bana karşı öfke ve nefretlerini aşırı disiplinci oluşum, başarılı öğrencileri sevmem, başarısız çocukların da bu duruma içerlemelerindendir."

ARTIK YETER

Kız öğrencilerin rahat ifade verebilmeleri adına sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde aileler ve A.K olmadan dinlendiler.Öğrenciler verdikleri ifadede; "Destek eğitim odasında elbiselerimi çıkartarak popomu öpmüştü. Sürekli dudaklarımızdan öpüyordu. O kadar çok iğrenmeye başlamıştık ki bizi öpünce sürekli dudaklarımızı yıkıyorduk. Hatta bir keresinde bana 'seninle evleneceğim, benimle olacaksın' gibi laflar da etti. Arkadaşlarla 'artık yeter' dedik ve durumu rehber öğretmenlerle ailemize anlattık." şeklinde konuştular.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi 18 Ekim 2016 günü görülen karar duruşmasında öğretmen A.K.'yı her bir öğrenci için, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, suçun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığını dikkate alarak 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanığın eylemini eğitim ve gözetimi aldında bulunan mağdurlara karşı kamu görevini icra ederken gerçekleştirmesi nedeniyle cezayı yarı oranda arttırarak 18 yıla çıkardı. Öğretmen A.K.'nın eylemlerini zincirleme şekilde yapması nedeniyle cezada yarı oranda daha arttırım yaparak 27 yıldan 11 öğrenciye karşı işlenen çocuğun cinsel istismarı suçundan toplam 297 yıl hapis cezasına mahkum etti.

İYİ HAL İNDİRİMİ YOK

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 24 sayfalık gerekçeli kararda; "Mağdur öğrencilerin suç tarihi itibariyle 10 yaşından bulundukları dikkate alındığında, sanık aleyhine vermiş oldukları beyanlarında yaşlarından kaynaklı fiziksel gelişim durumları, sosyal konumları, cinsel konular hakkındaki teknik bilgi ve gelişimleri dikkate alındığında mağdur açıklamalarının kurgudan ziyade açık ve samimi olaya dair anlatımlar olduğu kanaatine varılmıştır. Mağdur çocukların sayısının olağanın çok üzerinde olması, mağdur küçüklerin aslen sanığa karşı çok ciddi bir güven ve sevgi duyan kişiler olmasından faydalanılarak ve onların bu güven duyguları istismar edilmek suretiyle mevcut eylemlerin gerçekleştirildiği dikkate alındığında, bu nedenle asgari hadden uzaklaşmak suretiyle ceza tayinine gidilmiş, takdiri (iyi hal) indirim uygulanmadan hüküm kurulmuştur." şeklindeki ifadelere yer verildi.