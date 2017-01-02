HDP'li o isimlerde gözaltında!

Bursa'da gerçekleştirilen terör operasyonunda aralarında HDP ilçe başkanlarının da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

HDP Yıldırım ve Yenişehir ilçe binaları ile Değirmenönü ve Emek mahallelerindeki HDP temsilciliklerinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı.

Operasyon çerçevesinde, HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D, HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B., HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K, ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. gözaltına alındı.