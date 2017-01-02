Ortaköy Reina saldırısını o örgüt üstlendi!

İstanbul'da Reina'da yapılan 39 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Reuters haber ajansı, kanlı saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini tüm dünyaya duyurdu.

Şuan yaralı olan 70 kişinin çoğunun durumunun ağır olduğu bilgisi geldi.

KISA MESAFEDEN KAFAYA ATEŞ

Çıkan otopsi sonuçlarındaki diğer detay ise atış mesafesi. Ölenlerden bazıları çok yakın mesafeden vurulmuş. Kafasından vurulanlar var, göğüs ve sırtından vurulanlar da epey çok. Diğer yandan cenazelerin teşhisi DNA testine gerek kalmadan göz ile yapıldı.

ÇELİK MERMİ Mİ KULLANDI?

Güvenlik uzmanının yaptığı açıklamaya göre katil çelik mermi kullandı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: " Normal mermiler bakır kaplı olur içerisinde kurşun vardır. Kurşun kısmen yumuşaktır, bir yere çarptığı zaman yamulabilir, yön değiştirebilir. Ancak çelik mermi hedefe çok sert gider ve deler geçer. Saldırıda 1 mermi ile çok kişinin ölmesi hedeflenmiş. Çelik mermi, arka arkaya duran 3 kişi birden delip geçebilir. Bu da gösteriyor ki, saldırıda olabildiğince fazla can kaybının olması planlanmış . " dedi.

TERÖRİST İÇERİDEN DESTEK ALDI MI?

Güvenlik birimlerinin teşhis ve incelemelerine göre profesyonel terörist, öncesinde Reina'ya gelip keşif yaptı. Katilin, Reina'yı ayrıntılı bir biçimde bildiği anlaşıldı. Gece kulübünün içinde kimsenin teröriste müdahale edememesi polislere göre tek bir duruma işaret ediyor. O da şu; Saldırgan içeriden yardım aldı.

Reina'da bulunan güvenlik görevlilerinden hiçbiri teröristi yaralayacak veya etkisiz hale getirecek bir müdahale yapmadı. Bunun yanı sıra Reina'nın içinde herkesin kolay kolay bulamayacağı 3 farklı çıkışın olduğu belirtildi. İddialara göre katil, denizden kaçmadıysa, bir tek Reina'daki görevlilerin ve kendisinin bildiği çıkışlardan birini kullanarak kaçtı.

Detaylar birazdan...