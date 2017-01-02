Otopsiden öylesine korkunç bir detay çıktı ki!

Kanlı terör saldırısı sonrasında yaşamını yitiren 39 kişinin ilk otopsi işlemleri bitti. 15 cenaze ailesine teslim edildi, kimliği ve uyruğu daha tespit edilemeyen cenaze işlemlerinin bugün bitmesi bekleniyor.

HEPSİ KURŞUNLA...

Yapılan otopsi sonuçlarına göre hayatını kaybedenlerin hepsi kurşunla ölmüş. Denize atlayarak veya boğularak ölen yok. Silahlı saldırıyı yapan terörist 7.62 çapında mermi kullanmış. Otomatik silahla gece kulübünü taradı ve bazı kurşunlar birinden çıkıp diğer kurbana saplanmış . Ölenlere birden fazla kurşun isabet etmiş ve çoğu olay anında yaşamını yitirmiş.

KISA MESAFEDEN KAFAYA ATEŞ

Çıkan otopsi sonuçlarındaki diğer detay ise atış mesafesi. Ölenlerden bazıları çok yakın mesafeden vurulmuş. Kafasından vurulanlar var, göğüs ve sırtından vurulanlar da epey çok. Diğer yandan cenazelerin teşhisi DNA testine gerek kalmadan göz ile yapıldı.

ÇELİK MERMİ Mİ KULLANDI?

Güvenlik uzmanının yaptığı açıklamaya göre katil çelik mermi kullandı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: " Normal mermiler bakır kaplı olur içerisinde kurşun vardır. Kurşun kısmen yumuşaktır, bir yere çarptığı zaman yamulabilir, yön değiştirebilir. Ancak çelik mermi hedefe çok sert gider ve deler geçer. Saldırıda 1 mermi ile çok kişinin ölmesi hedeflenmiş. Çelik mermi, arka arkaya duran 3 kişi birden delip geçebilir. Bu da gösteriyor ki, saldırıda olabildiğince fazla can kaybının olması planlanmış ." dedi.