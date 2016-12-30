Tam 1 Buçuk Milyon Değerinde!

Gaziantep'te Suriye'den Türkiye'ye geçirilmek istenen tırın dorsesinde 1 buçuk milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi.

KAÇAK İLAÇ OPERASYONU

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,

"Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Karkamış Gümrük Sahasına giriş yapan A.Y. isimli şahsın idaresindeki tırda İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle, Narkotik Köpeği tarafından yapılan aramada, aracın dorse kısmının zeminine zulalanmış halde, yaklaşık olarak 1 buçuk milyon lira değerinde 492 bin adet ilaç ele geçirilmiştir.

Yapılan tespitler sonucunda zulalanmış ilaç muhafaza altına alınarak, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.