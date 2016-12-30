İstanbul Maltepe'de Korkutan Patlama!

İstanbul Maltepe Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında şiddetli bir patlama meydana geldi.
MALTEPE'DE ŞİDDETLİ PATLAMA
Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında akşam 22.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydan geldi.
Ölen ve yaralanan olmadığı patlamada yakında bulunan restoranın camları kırıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Uzmanların çalışması sonucunda patlamanın el yapımı bombadan kaynaklandığı tespit edildi.