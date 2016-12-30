BM'de Flaş Ayrılık!

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yıllık görev süresinin ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.

BAN Kİ-MUN GÖREVİ BIRAKTI

Ban Ki-mun, ayrılmadan yaptığı veda konuşmasında BM Genel Sekreteri olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Genel Sekreter Ban, kendisine veda etmek için toplanan personele teşekkür edip BM'den ayrıldı.

Ban Ki-mun, Genel Sekreter olarak New York'taki Times Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına da katılacak.

BM'nin 9. Genel Sekreteri olarak seçilen Portekizli Antonio Guterres ise 1 Ocak'tan itibaren göreve başlayacak.