Saddam Hüseyin'in Torunu: "Musul'a Sadece Türkiye Girebilecektir"

Muğla'da motosiklet kazasında yaralanan Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu Mesut Torun, "Musul'a kesinlikle İranlı çetelerin girişine izin verilmeyecek, sadece Türkiye girebilecektir" dedi.

"YAŞASIN TÜRKİYE"

Motosiklet kazasında yaralanan ve hastanede tedavisi süren Mesut Torun, dedesi Saddam Hüseyin'in ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ümmet için Haçlı ordularına karşı hayatını harcayan şehit Saddam Hüseyin'e Allah rahmet eylesin.

ABD ve onun öncülüğündeki işgal güçlerinin Bağdat'taki mezhepçi kukla hükümetleri tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Irak genelinde operasyonlarına devam eden Irak Direnişi Cihat Cepheleri güçlerine başarı dilediğini söyleyen Mesut Torun, "Musul'a kesinlikle İranlı çetelere karşı giriş izni verilmeyecektir. Sadece Türk askeri Musul'a girme hakkına sahiptir. Yaşasın Irak, yaşasın Filistin ve Yaşasın Türkiye" dedi.