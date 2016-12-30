'ByLock' Kullanan 100 Rütbeli Asker Tutuklandı!

"ByLock" kullandıkları tespit edilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.

BYLOCK OPERASYONU

TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 107 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli 107 kişi, soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 100'ü tutuklandı, diğer 7 kişi ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan yararlanarak adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

100 ASKER TUTUKLANDI

Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık'ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı.

Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu belirtilen 179 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.