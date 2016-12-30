TRT'de FETÖ Operasyonu: 29 Kişi Tutuklandı!

FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 eski TRT çalışanından 29'u tutuklandı.

FETÖ OPERASYONU

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 eski TRT çalışanından 29'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 45 kişi, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfade veren zanlılardan 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 29'u ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimlikler tarafından sorgulanan zanlılardan 29'u tutuklandı. Şüphelilerden 16'sı ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.