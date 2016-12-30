Sınırda Büyük Gerginlik! "Haritadan Sileriz"

İran Savunma Bakanı'nın "Azerbaycan'ın İsrail'le yaklaşmasına tahammül edemeyiz" açıklamasına Azerbaycan'dan çok sert yanıt geldi.

AZERBAYCAN İRAN GERGİNLİĞİ

Azerbaycan Meclis başkanı Oktay Esedov, İran'in hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını söyledi.



Milletvekili Kudert Hesenguliyev, İran Savunma Bakanı'nın "Azerbaycan'ın İsrail'le yaklaşmasına tahammül edemeyiz" açıklamasına rağmen, İran'ın Azerbaycan'a karşı daha da sertleşmesinin bölgede büyük sorunlara yol açacağını söyledi.

Hesenguliyev, İran'ın Azerbaycan'a saldırması durumunda, İran'nın haritadan silineceğini ve yerinde 5 devlet oluşacağını söyledi.

Azerbaycan Meclis başkanı Oktay Esedov, İran'in bu zamana kadar Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurgulayarak: "İran Cumhurbaşkanı da Ermenistan'ı ziyaret etti, biz onlara karşı bildiri verdik mi? Onun için herkes birbirine saygı göstermelidir" dedi.