John Kerry'de var mı? ABD Elitlerinin okuduğu okulda, Kızlık zarı bozma davası

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de yaptı mı diye soruyoruz, evet… Çünkü, Kerry’de ABD’de elitlerin okulu olarak bilinen St. Paul’s’ten mezun. Okul, şu aralar ABD’nin gündeminde. Çünkü, bir son sınıf öğrencisinin, okula yeni başlayan bir kıza tecavüz davası görülüyor… Ve mahkeme tutanaklarına yansıyanlar, okuldaki mümkün olduğunca çok fazla kızın bakireliğinin alınmasına yönelik erkek öğrenciler arasındaki geleneği gözler önüne serince ortalık birbirine girdi.

Evet, “St. Paul’s School”, ABD’nin en prestijli okullarından biri (New Hampshire eyaleti Concorde şehrinde. Yıllık ücreti 60 bin dolar civarında). Okulda üniversite öncesi 9-12 sınıflara eğitim veriliyor. Okulu bitirenler, ABD’nin en iyi üniversitelerini kazanıyor. 1856 yılında kurulan okulun mezunları arasında John Kerry de bulunuyor.

Şimdi gelelim şu davaya.

Okula yeni başlayan 15 yaşındaki bir kız polise başvurarak, okulun son sınıf öğrencilerinden Owen Labrie’nin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Sonrasında açılan dava halen görülüyor.

Owen Labrie, mahkemede.

Hem mağdurenin hem de zanlının verdiği ifadeler medyaya yansıyınca, okulun kuruluşundan bu yana gizli tutulan bir geleneği ortaya çıktı.

Bu gelenek, son sınıf öğrencisi erkekler, mezuniyet öncesi “mümkün olduğu kadar çok kızlık zarı bozmak ” için yarışmalarından kaynaklanıyor.

Mağdure, Owen Labrie’nin tecavüzüne bu gelenek uyarınca uğradığı iddiasında. Labrie ise, 15 yaşındaki kızla kendi isteği doğrultusunda birlikte olduğunu söylüyor.

Mahkeme tutanaklarına göre, bu gelenek yıllardır “Kıdemli Öğrencinin Selamı” (Senior Salute) olarak biliniyormuş.

Okuldan mezun olanların çoğuna göre, kızlık bozma yarışına son sınıf öğrencilerinin hemen hemen tamamı (homoseksüel olmadıkları sürece) katılıyormuş, ancak tecavüz geleneğe aykırıymış.

İşte bundandırbizim “Kerry de yaptı mı” diye sormamız…

John Kerry (Ön sıra soldan ikinci) St. Paul’s School’da son sınıfta -1962