Online Dizi Sitelerine Erişim Durduruldu!

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), internet ortamında izinsiz şekilde dizi yayınlayan online siteleri kapattı.

DİZİ SİTELERİ ERİŞİME KAPATILDI

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), internet ortamında izinsiz dizi yayınlayan sitelere erişimi engelledi.

Ünlü dizi platformu Netflix'in dünyaca ünlü birçok dizinin Türkiye yayın haklarını da satın almasıyla birlikte internette dizi yayınlayan dizi sitelerinin kapatılması konuşulan konular arasındaydı.

TİB aldığı kararla internette online dizi yayınlayan internet dizi sitelerinin birçoğunun erişimini durdurdu. Diğer sitelerin de önümüzdeki günlerde kapatılacağı bekleniyor.



Dizi sitelerine giriş yapmak isteyen kullanıcılar TİB'in sitede yayınladığı "Ulaşmaya çalıştığınız internet sitesi mahkeme/savcılık kararı ile erişime engellenmiştir." mesajı ile karşılaştı.