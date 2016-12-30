İSKİ'den İstanbul'a Kar Uyarısı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), yoğun kar yağışı nedeniyle su sayaç ve tesisatlarında meydana gelecek donmalara karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı.

İSKİ'DEN DON UYARISI

Açıklamada sayaçlar açıkta ise muhafaza altına alınarak etrafının talaş, saman ve benzeri soğu geçirmeyen malzemelerle sarılması gerektiği ifade edildi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, İstanbul'un yoğun kar yağışı etkisine gireceği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği tahmin edilmektedir. Bu yüzden su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir: Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve izole edilmelidir.

Sayaçlar açıkta ise muhafaza altına alınmalı, etrafı talaş, saman ve benzeri soğuğu geçirmeyen malzemeler ile korunmalıdır.”