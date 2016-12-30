Gazeteci Ahmet Şık Tutuklandı!

Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Gazeteci Ahmet Şık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AHMET ŞIK TUTUKLANDI

Sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda "terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği iddiası ile gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Ahmet Şık'ın hakimlik sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ahmet Şık'ın ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.