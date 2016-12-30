Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi İle Görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Haydar El İbadi bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi'nin, iki ülke arasındaki diyaloğu güçlendirmenin önemini vurguladıkları görüşmede, bu kapsamda son dönemde kaydedilen gelişmelerin memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

İki lider görüşmede, terör örgütlerinin tümüne karşı ortak mücadelenin gerekliliğine işaret ederek, terörün bölgeyi istikrarsızlaştırmasına izin verilmeyeceğini vurguladılar.

Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım'ın ocak ayında Bağdat'a yapmayı planladığı ziyaretin, ikili ilişkileri güçlendirmek için önemli bir fırsat olacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi'nin görüşme vesilesiyle 2017'nin Türkiye ve Irak başta olmak üzere, tüm bölge ülkeleri için istikrar ve barışa vesile olması dileğinde bulundukları öğrenildi.