Yunanistan Büyükelçisinin Cesedi Bulundu!

Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kiriakos Amiridis'in dört gündür kayıp olduğu bildirildi.

YUNAN BÜYÜKELÇİ KAYBOLDU

Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kiriakos Amiridis'in dört gündür kayıp olduğu açıklandı. Yunan büyükelçinin öldürülmüş olmasından endişe ediliyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amiridis'in izine henüz rastlanmadığını doğruladı.



Yunan medyasında çıkan haberlere göre, büyükelçi dört gün önce Rio şehrinde bir araba kiraladı ve o zamandan sonra bir daha haber alınamadı.

BÜYÜKELÇİ'NİN CESEDİ BULUNDU

Rio de Janerio Polisi, yanmış bir araçta bulunan cesedin Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis'e ait olduğunu doğruladı

Rio de Janerio Polisi olayla ilgili yaptığı açıklamada, Nova Iguaçu Adli Tıp Enstitüsünde incelenen cesedin Yunan büyükelçiye ait olduğunu söyledi.