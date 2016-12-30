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Bedaş'tan Flaş Açıklama! İstanbul'da Elektrikler Kesilecek mi?

Bedaş'tan Flaş Açıklama! İstanbul'da Elektrikler Kesilecek mi?
30 Aralık 2016 Cuma 17:43:50

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İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, 30, 31 Aralık ve 1 Ocak'taki planlı elektrik kesintilerini iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, 30, 31 Aralık ve 1 Ocak'taki planlı elektrik kesintilerini iptal edildiği belirtildi.

BEDAŞ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İstanbul Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 30-31 Aralık ve 1 Ocak'ta yapacağı planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının ertelediğini açıkladı.

BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada yılbaşı gecesi Avrupa yakasında elektrik kesintisinin yaşanmayacağını belirtilirken, "30, 31 Aralık ve 1 Ocak'taki planlı elektrik kesintileri iptal edildi" denildi.

BEDAŞ'ın daha önce yaptığı açıklamada Çatalca, Sarıyer, Güngören, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt, Sarıyer ve Beylikdüzü'ndeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi olacağı duyurulmuştu.

 

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