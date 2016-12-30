Putin'den Türkiye'ye 'Yeni Yıl' Mesajı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl mesajında, bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edileceğini söyledi.

YENİ YIL MESAJI

Putin'in yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl mesajları Kremlin Sarayı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki zor dönemin sonrasında, Türk-Rus iş birliğinin tüm alanlarda normalleşmeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Putin, Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik iş birliğine devam edeceğini vurgulayarak "Bölgesel ve uluslararası sorunları iki ülke halklarının yararına ve Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde çözmek için iş birliğinin sürdürüleceğinden eminim." ifadelerini kullandı.