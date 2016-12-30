Polis karakoluna saldırı: 11 ölü

Afganistan'ın İran sınırında bulunan Farah vilayetindeki polis karakoluna Taliban militanları tarafından saldırı gerçekleştirildi.
Ülkenin batısındaki Polis Birlikleri Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, militanların, Farah'ın merkezine yakın bir bölgede yer alan Masav polis karakoluna saldırdığını aktardı.
Saldırıda 9 polis ile 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Velizade, militanların karakoldaki silahları alarak bölgeden uzaklaştığını dile getirdi.
Farah Valiliği sözcüsü Naser Mehri de saldırı sonrası yaşanan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü söyledi.