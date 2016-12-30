 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Sow'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sow'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sow'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
30 Aralık 2016 Cuma 16:45:28

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Fenerbahçe'nin son haftalarda performansı ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcusu Sow'dan kötü haber geldi.

Afrika Kupası'nda Senegal Milli Takımının kadrosu açıklandı. Ev sahipliği yapacak olan Gabon'da maçlar 14 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Dev organizasyona Türkiye'den de 4 yıldız futbolcu katılacak.

Fenerbahçe'de forma giyen Moussa Sow, Rizespor'lu Abdoulaye Diallo, Alanyaspor'da forma giyen Lamine Gassama ve Osmanlıspor forması giyen Papa Ndiaye Senegal forması giyecek.

14 Ocak, hem Afrika Kupası'nın başlangıç tarihi hem de Spor Toto Süper Lig'de 2. yarının.

Eğer Afrika Kupası'nda Senegal çeyrek finale çıkarsa, bu 4 yıldız Süper Lig'de ikinci yarıda ilk 3 maçta forma giyemeyecek.

 

 

 

moussa sow spor toto süper lig afrika kupası kötü haber senegal
Haber Sitesi
Kategoriler