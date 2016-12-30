Sow'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Afrika Kupası'nda Senegal Milli Takımının kadrosu açıklandı. Ev sahipliği yapacak olan Gabon'da maçlar 14 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Dev organizasyona Türkiye'den de 4 yıldız futbolcu katılacak.

Fenerbahçe'de forma giyen Moussa Sow, Rizespor'lu Abdoulaye Diallo, Alanyaspor'da forma giyen Lamine Gassama ve Osmanlıspor forması giyen Papa Ndiaye Senegal forması giyecek.

14 Ocak, hem Afrika Kupası'nın başlangıç tarihi hem de Spor Toto Süper Lig'de 2. yarının.

Eğer Afrika Kupası'nda Senegal çeyrek finale çıkarsa, bu 4 yıldız Süper Lig'de ikinci yarıda ilk 3 maçta forma giyemeyecek.