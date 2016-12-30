AVM panosunda porno film!

Çin'in Ningbo şehrinde bir alışveriş merkezininin dışında bulunan dev ekranda 5 dakika boyunca porno film yayınlandı.

People's Daily'in haberine göre, nüfusu 8 milyon olan Ningbo şehrinin işlek bir caddesinde bulunan alışveriş merkezinin dışındaki devasa panoda saat sabah 10.00 sularında pornografik görüntüler yayınlanmaya başlandı.

Çin polisinden gelen açıklamaya göre; ''Görüntülerin dev ekranı test eden işçinin bilgisayarında bulunduğunu açıkladı. Söz konusu personel bilgisayarın yanından ayrılınca, görüntüler otomatik olarak ekrana yansıdı.''