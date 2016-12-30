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AVM panosunda porno film!

AVM panosunda porno film!
30 Aralık 2016 Cuma 16:13:14

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Alışveriş merkezinin dışında bulunan dev ekranda porno film yayınlandı.İnsanlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Çin'in Ningbo şehrinde bir alışveriş merkezininin dışında bulunan dev ekranda 5 dakika boyunca porno film yayınlandı.

People's Daily'in haberine göre, nüfusu 8 milyon olan Ningbo şehrinin işlek bir caddesinde bulunan alışveriş merkezinin dışındaki devasa panoda saat sabah 10.00 sularında pornografik görüntüler yayınlanmaya başlandı.

Çin polisinden gelen açıklamaya göre; ''Görüntülerin dev ekranı test eden işçinin bilgisayarında bulunduğunu açıkladı. Söz konusu personel bilgisayarın yanından ayrılınca, görüntüler otomatik olarak ekrana yansıdı.''

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