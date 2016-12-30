Yola çıkan otobüs yanmaya başladı!

Samsun'un Terme ilçesinde hareket halindeki bir otobüs yandı. Bunun üzerine yolcuların tahliye edildiği ve itfayenin müdahale ettiği otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'dan Fethiye'ye yola çıkan 34 YK 0094 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, Sakarlı Mahallesi mevkisinde yanmaya başladı. Şoför, dumanı fark ederek, otobüsü yol kenarında durdurdu.

Otobüsteki 16 yolcunun tahliye edilmesinin ardından araçta bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale edilmeye başlandı. Alevlerin otobüsü sarması üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangın neticesinde otobüs, kullanılamaz hale geldi. Yolcular ise firma tarafından tahsis edilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.