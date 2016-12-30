Fuhuştan yakalandı, söylediği cümle şok etti!

Konya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuş ihbarı aldı. İhbara göre, şehrin merkezinde cadde kenarlarında duran ve otostop yaparak para karşılığı cinsel ilişki teklif eden kadınlar var.

İhbar üzerine polis ekipleri kent merkezine doğru yöneldi. Piriesat Caddesi, Mengüç Caddesi, İstanbul Caddesi ve Furkandede Caddesi'nde operasyonlar yapıldı ve A.T., B.Ö., F.A., S.Ç., S.A., R.G., K.Y., B.B. ve M.K., gözaltına alındı.

"BIKMADINIZ MI BİZİ YAKALAMAKTAN?"

Operasyon sonucu gözaltına alınan kadınlardan bazıları polislere: "Bizi artık yakalamaktan bıkmadınız mı? " diye sitem ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan kadınların daha önceden fuhuş yapmaktan kayıtları olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 9 kadın Konya'da Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Yapılan sorgulamalardan sonra Kabahatler Kanunu'nun 37'nci maddesine göre idari bir işlem yapılıp ardından serbest bırakıldıkları ifade edildi.