Kadıköy'de iskele devrildi!

Kdıköy'de 15 katlı bir binanın dış cephe kaplaması çalışmaları nedeniyle kurulan iskele fırtınaya direnemeyip devrilirken olay anında park etmiş araçlar iskelenin üzerlerine düşmesi sonucu büyük hasar gördü.

Bugün saat 13.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Bilgili Sokak'ta meydana gelen olayda İnşaatın dış cephe çalışması için kurulan demir iskele şiddetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayıp devrildi. Demir yığını sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. Olayın tanıkları vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek sokağı iki taraflı yaya ve araç trafiğine kapattı. Kazada 5 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.