Motorine zam geldi!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından 12 kuruş zam yapıldı.

Alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,49 liradan 4,61 liraya, İstanbul'da 4,44 liradan 4,56 liraya, İzmir'de ise 4,46 liradan 4,58 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının kararlaştırdığı fiyatlar, rekabet ve serbesti dolayısıyla şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına 22 Aralık Perşembe günü Akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından 10 kuruş zam yapılmıştı.