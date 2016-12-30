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Motorine zam geldi!

Motorine zam geldi!
30 Aralık 2016 Cuma 15:40:42

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Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam yaptı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından 12 kuruş zam yapıldı.

Alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,49 liradan 4,61 liraya, İstanbul'da 4,44 liradan 4,56 liraya, İzmir'de ise 4,46 liradan 4,58 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının kararlaştırdığı fiyatlar, rekabet ve serbesti dolayısıyla şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına 22 Aralık Perşembe günü Akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından 10 kuruş zam yapılmıştı.

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