Araç sahiplerinin dikkatine! Zam geldi

Motorine yine zam geldi.

Akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinden gelen bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,49 TL'den 4,61 liraya, İstanbul'da 4,44 TL'den 4,56 liraya, İzmir'de ise 4,46 TL'den4,58 liraya yükselecek.

Dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatlar, rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Bu zamdan önce akaryakıt dağıtım şirketleri, 22 Aralık Perşembe günü benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapmıştı.