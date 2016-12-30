Geneleve girişler 1 TL!

Ortalama günlük 3 bin kişinin kullandığı İzmir'deki bir genelevin kapısına turnike konularak girişlerden 1 TL alınması kriz yarattı. yoğun şikayetler üzerine turnikeler Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından kaldırıldı.

İddialara göre İzmir'de genelev sahipleri arasından seçilen yönetim kurulu, girişe turnike yerleştirdi. Yeni ASır gazetesinin haberine göre özel güvenlik elemanının durduğu girişte ücret olarak da 1 TL alınması konusunda fikir birliğine varıldı. Ancak ne belediyenin ne de başka bir kurumun bilgisi ve izni olmadan gerçekleştirilen uygulama kriz yarattı. Geneleve gelenlerin şikayeti üzerine İzmir Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından yapılan araştırmanın sonrasında ücretli turnikelerin kaldırılmasına karar verildi.